Как будут действовать графики отключений света 26 июня, – рассказали в Укрэнерго

Графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток.

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По указанию Укрэнерго, в среду, 26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

В частности, с 17:00 до 23:00 объем ограничений электроснабжения будет увеличен.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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