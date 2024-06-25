10,5 тысяч евро за незаконную переправку в Румынию: на Буковине будут судить двух мужчин

64-летний мужчина, заручившись поддержкой своего знакомого, решил «заработать» на организации незаконной переправки через государственную границу 28-летнего мужчины.

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На Буковине будут судить двух местных жителей, которые за 10500 евро организовали незаконную переправку военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 64-летний житель Черновцов, заручившись поддержкой своего знакомого, решил «заработать» на организации незаконной переправки через государственную границу 28-летнего мужчины.

За 10500 евро они организовали военнообязанную незаконную переправку вне пунктов пропуска в Румынию.

Пересечь границу мужчине не удалось его разоблачили правоохранители, а организаторов задержали.

Обвинительный акт в отношении двух буковинцев передан в суд (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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