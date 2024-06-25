10,5 тисяч євро за незаконне переправлення до Румунії: на Буковині судитимуть двох чоловіків

64-річний чоловік, заручившись підтримкою свого знайомого, вирішив «заробити» на організації незаконного переправлення через державний кордон 28-річного чоловіка.

На Буковині судитимуть двох місцевих жителів, які за 10500 євро організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 64-річний житель Чернівців, заручившись підтримкою свого знайомого, вирішив «заробити» на організації незаконного переправлення через державний кордон 28-річного чоловіка.

За 10500 євро вони організували військовозобов’язаному незаконне переправлення поза пунктами пропуску до Румунії.

Перетнути кордон чоловіку не вдалося його викрили правоохоронці, а організаторів затримали.

Обвинувальний акт стосовно двох буковинців передано до суду ( ч. 3 ст. 332 КК України).

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