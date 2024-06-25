Практика судів
  1. В Україні

10,5 тисяч євро за незаконне переправлення до Румунії: на Буковині судитимуть двох чоловіків

22:38, 25 червня 2024
64-річний чоловік, заручившись підтримкою свого знайомого, вирішив «заробити» на організації незаконного переправлення через державний кордон 28-річного чоловіка.
10,5 тисяч євро за незаконне переправлення до Румунії: на Буковині судитимуть двох чоловіків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині судитимуть двох місцевих жителів, які за 10500 євро організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 64-річний житель Чернівців, заручившись підтримкою свого знайомого, вирішив «заробити» на організації незаконного переправлення через державний кордон 28-річного чоловіка.

За 10500 євро вони організували військовозобов’язаному незаконне переправлення поза пунктами пропуску до Румунії.

Перетнути кордон чоловіку не вдалося його викрили правоохоронці, а організаторів затримали.

Обвинувальний акт стосовно двох буковинців передано до суду ( ч. 3 ст. 332 КК України).

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

Громадян чекатиме додаткова перевірка при перереєстрації авто.

У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео