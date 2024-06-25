У Києві затримали п’яного водія позашляховика, який тікав від поліції та збив на смерть пішохода

Водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 62-річному водію за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент стався 23 червня приблизно о 21 годині на вул. Данила Щербаківського.

Як повідомила Київська міська прокуратура, водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» рухався з перевищенням швидкості та проїхав на забороняючий сигнал світлофору.

Вказане порушення було зафіксовано працівниками поліції, які почали його наздоганяти. На вимогу працівників поліції зупинить водій автомобіля не відреагував та продовжив рух.

«Тікаючи від поліцейських, водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. В результаті даної ДТП від отриманих травм пішохід загинув на місці», - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер зафіксував у нього 1,08 проміле алкоголю.

Зловмисника затримали та йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

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