Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали п’яного водія позашляховика, який тікав від поліції та збив на смерть пішохода

15:44, 25 червня 2024
Водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.
У Києві затримали п’яного водія позашляховика, який тікав від поліції та збив на смерть пішохода
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 62-річному водію за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент стався 23 червня приблизно о 21 годині на вул. Данила Щербаківського.

Як повідомила Київська міська прокуратура, водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» рухався з перевищенням швидкості та проїхав на забороняючий сигнал світлофору.

Вказане порушення було зафіксовано працівниками поліції, які почали його наздоганяти. На вимогу працівників поліції зупинить водій автомобіля не відреагував та продовжив рух.

«Тікаючи від поліцейських, водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. В результаті даної ДТП від отриманих травм пішохід загинув на місці», - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер зафіксував у нього 1,08 проміле алкоголю.

Зловмисника затримали та йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку  загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео