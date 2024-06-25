В Киеве задержали пьяного водителя внедорожника, который бежал от полиции и сбил насмерть пешехода

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

В Киев правоохранители сообщили о подозрении 62-летнему водителю по факту совершения ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 23 июня примерно в 21.00 на ул. Даниила Щербаковского.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигался с превышением скорости и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Указанное нарушение было зафиксировано сотрудниками полиции, которые начали его догонять. По требованию сотрудников полиции остановит водитель автомобиля не отреагировал и продолжил движение.

«Убегая от полицейских, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате данного ДТП от полученных травм пешеход погиб на месте», - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер зафиксировал у него 1,08 промилле алкоголя.

Злоумышленник задержан и ему сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

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