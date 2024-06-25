В Киеве мужчина через балкон попал в квартиру и ножом угрожал девушке: грабитель приговорен к 9 годам тюрьмы

В Дарницком районе столицы мужчина решил ограбить квартиру на первом этаже.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве мужчина, который через балкон попал в квартиру на первом этаже и ножом угрожал девушке-подростку, приговорен к 9 годам тюрьмы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, 39-летний житель г. Бровары осужден по обвинению в совершении разбойного нападения, соединенного с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

В суде доказано, что летом 2019 в Дарницком районе столицы мужчина решил ограбить квартиру на первом этаже.

В жилье он попал через балкон. В квартире мужчина начал собирать в сумку нашедшие в комнате мобильные телефоны и планшеты, а также искал деньги и вещи, которые легко сможет продать. Впрочем, в комнате он увидел 15-летнюю девушку. Она имела нарушение слуха, так что громко кричать и просить о помощи не могла.

«Девушка попыталась помешать мужчине собирать украденные вещи, однако получила несколько ударов по лицу. После этого злоумышленник толкнул ее на диван и продолжил искать ценные вещи. Когда девушка снова пошла за ним, мужчина закрыл ее в ванной, а затем начал угрожать ножом, который взял на кухне», — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник скрылся с украденными вещами, а девушка обратилась за помощью к соседям, написав им на случившемся бумаге.

Злоумышленник был задержан через некоторое время, он оказался неоднократно судим за имущественные преступления. Украденную технику он сдал в ломбард.

Приговором Дарницкого районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным и назначен наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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