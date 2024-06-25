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У Києві чоловік через балкон потрапив у квартиру та ножем погрожував дівчині: грабіжника засуджено до 9 років в’язниці

22:00, 25 червня 2024
В Дарницькому районі столиці чоловік вирішив пограбувати квартиру на першому поверсі.
У Києві чоловік через балкон потрапив у квартиру та ножем погрожував дівчині: грабіжника засуджено до 9 років в’язниці
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві чоловіка, який через балкон потрапив у квартиру на першому поверсі та ножем погрожував дівчині-підлітку, засуджено до 9 років в’язниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, 39-річного жителя м. Бровари засуджено за обвинуваченням у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

У суді доведено, що влітку 2019 року в Дарницькому районі столиці чоловік вирішив пограбувати квартиру на першому поверсі.

До житла він потрапив через балкон. В квартирі чоловік почав збирати у сумку мобільні телефони та планшети, які знайшов у кімнаті, а також шукав гроші та речі, які легко зможе продати. Втім, у кімнаті він побачив 15-річну дівчину. Вона мала порушення слуху, тож голосно кричати і просити про допомогу не могла.

«Дівчина спробувала завадити чоловіку збирати вкрадені речі, однак отримала кілька ударів по обличчю. Після цього зловмисник штовхнув її на диван про продовжив шукати цінні речі. Коли дівчина знову пішла за ним, чоловік зачинив її у ванні, а потім почав погрожувати ножем, який взяв у кухні», — йдеться у повідомленні.

Після цього зловмисник втік з вкраденими речами, а дівчина звернулась по допомогу до сусідів, написавши їм на папері що трапилось.

Зловмисника затримали через деякий час, він виявився неодноразово судимим за майнові злочини. Вкрадену техніку він здав у ломбард.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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