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Apple планирует автоматизировать линию сборки iPhone и уволить 50% работников на заводах

22:55, 25 июня 2024
Для того чтобы сократить общую численность персонала, компания фокусируется на автоматизации поставок и производства.
Apple планирует автоматизировать линию сборки iPhone и уволить 50% работников на заводах
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Компания Apple намерена автоматизировать линию сборки iPhone и уволить 50% работников на заводах. Соответствующий отчет опубликовало издание The Information, передает 9to5Mac.

В частности, в отчете отмечается, что Apple приказала менеджерам «сократить количество рабочих на линиях окончательного сборника iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет».

Для того чтобы сократить общую численность персонала, Apple фокусируется на автоматизации поставок и производства, от чего раньше отказывалась из-за «высоких авансовых затрат».

Оборудование, необходимое для автоматизации производства iPhone, может иногда стоить сотни миллионов долларов. В некоторых случаях компания оказывала давление на партнеров, чтобы они сделали эти авансовые инвестиции.

За последний год «яблочная компания» успешно автоматизировала отдельные этапы сборки iPhone, тесно сотрудничая с такими производителями, как Foxconn, Luxshare Precision и Pegatron. В частности, полностью автоматизирована установка металлических пластин и гибких печатных плат без помощи человека.

По информации, подобные усилия позволили Apple ликвидировать тысячи рабочих мест в Китае. Сообщается, что в некоторых процессах сократили количество работников на 30%.

Отчет также указывает на несколько приобретений, которые помогли Apple в автоматизации. К примеру, DarwinAI. Кроме того, в прошлом году Apple приобрела компанию Drishti, которая анализирует видеозаписи с конвейеров для обнаружения узких мест и производственных проблем в режиме реального времени.

Добавляется, что для iPhone 16 в этом году Apple изначально планировала автоматизировать процесс установки кнопок и других компонентов iPhone. Однако эти планы были упразднены «из-за высокого уровня брака».

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