Apple планує автоматизувати лінію збірки iPhone та звільнити 50% працівників на заводах

Для того, щоб скоротити загальну чисельність персоналу, компанія фокусується на автоматизації постачання та виробництва.

Компанія Apple має намір автоматизувати лінію збірки iPhone та звільнити 50% працівників на заводах. Відповідний звіт опублікувало видання The Information, передає 9to5Mac.

Зокрема, у звіті зазначається, що Apple наказала менеджерам «скоротити кількість робітників на лініях остаточної збірки iPhone на 50% протягом наступних кількох років».

Для того, щоб скоротити загальну чисельність персоналу, Apple фокусується на автоматизації постачання та виробництва, від чого раніше відмовлялася через «високі авансові витрати».

Обладнання, необхідне для автоматизації виробництва iPhone, іноді може коштувати сотні мільйонів доларів. У деяких випадках компанія тиснула на партнерів, щоб вони зробили ці авансові інвестиції.

Зазначається, що за останній рік «яблучна компанія» успішно автоматизувала окремі етапи збірки iPhone, тісно співпрацюючи з такими виробниками, як Foxconn, Luxshare Precision і Pegatron. Зокрема, було повністю автоматизовано встановлення металевих пластин та гнучких друкованих плат без допомоги людини.

За інформацією, подібні зусилля дозволили Apple ліквідувати тисячі робочих місць у Китаї. Повідомляється, що у деяких процесах вони скоротили кількість працівників на 30%.

Звіт також вказує на кілька придбань, які допомогли Apple в автоматизації. Наприклад, DarwinAI. Крім того, минулого року Apple придбала компанію Drishti, яка аналізує відеозаписи з конвеєрів для «виявлення «вузьких місць» і виробничих проблем в режимі реального часу».

Додається, що для iPhone 16 цього року Apple спочатку планувала автоматизувати процес встановлення кнопок та інших компонентів iPhone. Однак ці плани були скасовані «через високий рівень браку».

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