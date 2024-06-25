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До Молдови за $10 000: четверо «туристів» повелися на авантюру, але, на жаль, трагічно

18:57, 25 червня 2024
Чоловіки не знали, що їм доведеться перепливати Дністер.
До Молдови за $10 000: четверо «туристів» повелися на авантюру, але, на жаль, трагічно
Джерело фото: ДПСУ
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Четверо українців повелися на повідомлення анонімних ділків, які запропонували їм дістатися до Молдови за $10 000. Проте для одного з учасників ця авантюра завершилася трагічно. Про це повідомляє ДПСУ.

Організатори «подорожі» до останнього моменту не попереджували учасників, що їм доведеться переплисти річку бурхливу річку Дністер, що може бути небезпечно і навіть смертельно за таких умов.

Прикордонники виявили «туристів» у спробі переправитися через річку. У відповідь четверо чоловіків вирішили кинутися у воду і спробувати доплисти до човна, який мав їх перевезти. Однак перевізник раптово розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє з учасників змогли повернутися на український берег, але четвертий, намагаючись самостійно долати річку, зник під водою.

Прикордонники та рятувальники відразу розпочали пошуково-рятувальну операцію з використанням катерів, але врятувати молодого чоловіка не вдалося. Тепер правоохоронні органи розслідують обставини трагедії.

Прикордонна служба попереджає про небезпеку таких незаконних спроб переправи через річку та закликає громадян уникати ризикованих ситуацій, які можуть призвести до трагічних наслідків.

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