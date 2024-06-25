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В Молдову за $10 000: четверо «туристов» повелись на авантюру, но, к сожалению, трагически

18:57, 25 июня 2024
Мужчины не знали, что им придется переплывать Днестр.
В Молдову за $10 000: четверо «туристов» повелись на авантюру, но, к сожалению, трагически
Источник фото: ГПСУ
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Четверо украинцев повелись на сообщения анонимных дельцов, которые предложили им добраться до Молдовы за $10 000. Однако для одного из участников эта авантюра завершилась трагически. Об этом сообщает ГПСУ.

Организаторы «путешествия» до последнего момента не предупреждали участников, что им придется переплыть бурную реку Днестр, что может быть опасно и даже смертельно при таких условиях.

Пограничники обнаружили «туристов» в попытке переправиться через реку. В ответ четверо мужчин решили броситься в воду и попытаться доплыть до лодки, которая должна была их перевезти. Однако перевозчик внезапно развернул плавсредство обратно в Молдову. Трое из участников смогли вернуться на украинский берег, но четвертый, пытаясь самостоятельно преодолевать реку, исчез под водой.

Пограничники и спасатели сразу начали поисково-спасательную операцию с использованием катеров, но спасти молодого человека не удалось. Теперь правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии.

Пограничная служба предупреждает об опасности таких незаконных попыток переправы через реку и призывает граждан избегать рискованных ситуаций, которые могут привести к трагическим последствиям.

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