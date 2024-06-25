Можно ли вернуть уплаченный НДФЛ в результате расторжения договора купли-продажи недвижимости: разъяснение

Нормы НКУ не предусматривают возврат налога, уплаченного во время нотариального удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества, в случае расторжения в будущем данного договора.

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Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области разъяснило, предусмотрено ли НКУ возврат предварительно уплаченного ФЛ НДФЛ вследствие расторжения или незаключения договора купли-продажи (обмена) недвижимости.

Согласно ст. 172 разд. IV НКУ при проведении операций по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами нотариус удостоверяет соответствующий договор при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа об уплате налога в бюджет стороной (сторонами) договора и ежеквартально подает в контролирующий орган по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию о таком договоре, включая информацию о его стоимости и сумме уплаченного налога в порядке, установленном настоящим разделом для налогового расчета.

В случае несовершения нотариального действия по удостоверению договора купли-продажи, мены объекта недвижимости, по которому уплачен налог, налогоплательщик имеет право на возврат излишне уплаченной суммы налога на основании налоговой декларации, поданной в установленном порядке, и подтверждающих документов о фактической уплате налога.

Нормами НКУ не предусмотрен возврат налога, уплаченного во время нотариального удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества, в случае расторжения в будущем данного договора.

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