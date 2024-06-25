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Чи можна повернути сплачений ПДФО внаслідок розірвання договору купівлі-продажу нерухомості: роз’яснення

22:19, 25 червня 2024
Норми ПКУ не передбачають повернення податку, сплаченого під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, у разі розірвання у майбутньому даного договору.
Чи можна повернути сплачений ПДФО внаслідок розірвання договору купівлі-продажу нерухомості: роз’яснення
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Головне управління Державної податкової служби у Львівській області роз’яснило, чи передбачено ПКУ повернення попередньо сплаченого ФО ПДФО внаслідок розірвання або незаключення договору купівлі-продажу (обміну) нерухомості.

Згідно з ст. 172 розд. IV ПКУ під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.

Нормами ПКУ не передбачено повернення податку, який сплачений під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, у разі розірвання у майбутньому даного договору.

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