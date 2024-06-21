Французскому нападающему Килиану Мбаппе не разрешили сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске из-за сломанного носа

Согласно правилам УЕФА, защитная маска должна быть одноцветной.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске, в которой он проводил тренировки. Отметим, что Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).

На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».

Согласно правилам УЕФА, он не сможет надеть маску во время матча, так как медицинское оборудование «должно быть одного цвета и не иметь опознавательных знаков команды и производителя».

Французский тренер Дидье Дешам пообещал сделать всё, чтобы Мбаппе сыграл против Нидерландов. Возможно, ему сделают другую маску.

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