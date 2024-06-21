Практика судов
  1. В мире

Французскому нападающему Килиану Мбаппе не разрешили сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске из-за сломанного носа

12:37, 21 июня 2024
Согласно правилам УЕФА, защитная маска должна быть одноцветной.
Французскому нападающему Килиану Мбаппе не разрешили сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске из-за сломанного носа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске, в которой он проводил тренировки. Отметим, что  Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).

На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».

Согласно правилам УЕФА, он не сможет надеть маску во время матча, так как медицинское оборудование «должно быть одного цвета и не иметь опознавательных знаков команды и производителя».

Французский тренер Дидье Дешам пообещал сделать всё, чтобы Мбаппе сыграл против Нидерландов. Возможно, ему сделают другую маску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Использовать кредитные деньги для участия в азартных играх будет запрещено с 22 июня – Нацбанк

Нацбанк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.

Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий и принятых им решений – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений.

Съезд судей состоится в два этапа, первый – 18 сентября, второй – в марте 2025 года

В повестке дня – избрание судей КСУ, членов Высшего совета правосудия, переизбрание состава Совета судей Украины.

Конституционный Суд принял решение по вопросу конституционности применения содержания под стражей по ч. 6 статьи 176 УПК к лицам, подозреваемым в преступлениях против основ национальной безопасности – детали позиции КСУ

Мера пресечения в виде содержания под стражей по ч. 6 статьи 176 УПК не определена как безальтернативная исключительная мера пресечения, ведь законодатель закрепил дискрецию следственного судьи, суда во время ее применения с учетом оснований и обстоятельств, установленных статьями 177, 178 УПК – Решение КСУ.

Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие

Правительство обнародовало новый порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности или военнослужащих.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова