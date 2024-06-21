Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий и принятых им решений – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений.

В феврале 2022 года в Верховный Суд как суд первой инстанции обратилось физическое лицо с иском к Президенту Украины, в котором просило признать противоправным бездействие ответчика по неназначению ее на должность судьи Печерского районного суда города Киева в предусмотренный законом срок и обязать Президента выдать указ на основании и в рамках представления Высшего совета правосудия, внесенного согласно решению от 10 июня 2021 №1305/0/15-21, о назначении на должность судьи.

После открытия Верховным Судом производства по этому делу от представителя Президента Украины поступил отзыв на исковое заявление, в котором последний просил оставить исковое заявление без рассмотрения по мотивам пропуска срока обращения в суд.

Свои доводы представитель ответчика со ссылкой на положения части пятой статьи 122 КАС Украины мотивировал тем, что в спорных правоотношениях применяется месячный срок обращения в суд, который исчисляется по истечении месячного срока принятия Президентом Украины соответствующего решения.

Кроме того, по убеждению представителя Президента Украины, истица, будучи юристом, должна была знать о наличии решения Высшего совета правосудия о внесении представления о назначении ее на должность судьи еще в день его принятия.

Решая ходатайство представителя ответчика, Верховный Суд руководствовался положениями законов Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия», из содержания которых установил, что Президент Украины обязан издать указ о назначении судьи в течение 30 дней со дня получения представления ВСП. Указанное свидетельствует о том, что со следующего дня после окончания указанного срока, в случае неиздания Президентом Украины соответствующего указа, права назначения судьей считаются нарушенными.

Указанными правовыми актами не предусмотрено уведомление лица о направлении в Офис Президента Украины представления о назначении на должность судьи, а также публикации в открытых источниках информации о передаче на рассмотрение Президенту Украины соответствующего представления.

На основании положений статьи 123 КАС Украины Верховный Суд указал, что срок обращения в административный суд – это промежуток времени после возникновения спора в публично-правовых отношениях, в течение которого лицо имеет право обратиться в административный суд с заявлением за разрешением спора и защитой своих прав, свобод или интересов. Одновременно, течение такого срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Поскольку материалами дела подтверждено, а также не оспаривается представителем ответчика, что Офис Президента Украины по запросу уведомил истицу о регистрации (поступлении) представления ВСП, то Суд пришел к выводу о том, что именно с этой даты истце фактически стало известно о нарушении ее прав ответчиком.

Кроме того, Суд учел, что ответчик не предоставил никакого документального подтверждения относительно осведомленности истицы о дате отправки ВСП соответствующего представления и о дате его получения Президентом Украины, что могло бы свидетельствовать о том, что истица могла или должна была узнать о нарушении своих прав раньше даты, которая заявлена ​​ею в исковом заявлении.

Верховный Суд обратил внимание, что в статьях 102 (Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, а также реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе) и 106 (Президент Украины на основе и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, обязательные к исполнению на территории Украины) Конституции Украины презюмируется правомерность совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений. Указанная презумпция предусматривает отсутствие сомнения у лица в противоположном и, соответственно, необходимости совершать действия, направленные на проверку, в частности, бездействия такого субъекта властных полномочий, относящихся к такому лицу, на предмет соблюдения закона. Презумпция правомерности совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений основывается также на положениях статьи 1 Основного Закона, согласно которой Украина является правовым государством.

Учитывая это, Верховный Суд решил, что в удовлетворении ходатайства представителя Президента Украины об оставлении иска без рассмотрения необходимо отказать.

Определение Верховного Суда от 1 апреля 2024 г. по делу №990/29/22 (административное производство № П/990/29/22).

Автор: Наталя Мамченко

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