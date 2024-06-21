Практика судов
  1. В Украине

Украинские военные академии в этом году выпускают более 2 тысяч офицеров, – Зеленский

12:37, 21 июня 2024
Зеленский поздравил с выпуском молодых офицеров, которые усилят ВСУ.
Украинские военные академии в этом году выпускают более 2 тысяч офицеров, – Зеленский
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ближайшие недели из украинских военных учебных заведений выпускают более 2 тысяч молодых офицеров, которые должны усилить обороноспособность Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас им всем еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу. Еще предстоит вырасти в опыте и в званиях. Но не сомневаюсь, что среди них есть те, кто обязательно вырастет из командиров в командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что уже сейчас ВСУ являются силой, которой страна гордится, и они успешно защищают национальную территорию. Однако он отметил, что для достижения еще больших успехов нужно внедрять современные практики, повышать технологический уровень и обеспечивать человекоцентричный подход в армии.

«Уже сейчас наши Силы обороны Украины такие, что мы по праву гордимся нашими воинами и результатами в обороне страны. Но в то же время мы знаем: нужно больше современных практик и умений нашей армии, больше технологичности, больше человекоцентричности. И это будет. Будет обязательно», - подытожил Владимир Зеленский, обращаясь к офицерам высших военных учебных заведений, которые в этом году завершили обучение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Использовать кредитные деньги для участия в азартных играх будет запрещено с 22 июня – Нацбанк

Нацбанк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.

Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий и принятых им решений – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что Конституция Украины презюмирует правомерность совершенных Президентом Украины действий, бездействия и принятых им решений.

Съезд судей состоится в два этапа, первый – 18 сентября, второй – в марте 2025 года

В повестке дня – избрание судей КСУ, членов Высшего совета правосудия, переизбрание состава Совета судей Украины.

Конституционный Суд принял решение по вопросу конституционности применения содержания под стражей по ч. 6 статьи 176 УПК к лицам, подозреваемым в преступлениях против основ национальной безопасности – детали позиции КСУ

Мера пресечения в виде содержания под стражей по ч. 6 статьи 176 УПК не определена как безальтернативная исключительная мера пресечения, ведь законодатель закрепил дискрецию следственного судьи, суда во время ее применения с учетом оснований и обстоятельств, установленных статьями 177, 178 УПК – Решение КСУ.

Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие

Правительство обнародовало новый порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности или военнослужащих.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова