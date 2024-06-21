Украинские военные академии в этом году выпускают более 2 тысяч офицеров, – Зеленский

Зеленский поздравил с выпуском молодых офицеров, которые усилят ВСУ.

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В ближайшие недели из украинских военных учебных заведений выпускают более 2 тысяч молодых офицеров, которые должны усилить обороноспособность Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас им всем еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу. Еще предстоит вырасти в опыте и в званиях. Но не сомневаюсь, что среди них есть те, кто обязательно вырастет из командиров в командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что уже сейчас ВСУ являются силой, которой страна гордится, и они успешно защищают национальную территорию. Однако он отметил, что для достижения еще больших успехов нужно внедрять современные практики, повышать технологический уровень и обеспечивать человекоцентричный подход в армии.

«Уже сейчас наши Силы обороны Украины такие, что мы по праву гордимся нашими воинами и результатами в обороне страны. Но в то же время мы знаем: нужно больше современных практик и умений нашей армии, больше технологичности, больше человекоцентричности. И это будет. Будет обязательно», - подытожил Владимир Зеленский, обращаясь к офицерам высших военных учебных заведений, которые в этом году завершили обучение.

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