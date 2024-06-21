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Українські військові академії цьогоріч випускають понад 2 тисячі офіцерів, – Зеленський

12:37, 21 червня 2024
Зеленський привітав із випуском молодих офіцерів, які підсилять ЗСУ.
Українські військові академії цьогоріч випускають понад 2 тисячі офіцерів, – Зеленський
Джерело фото: ukrinform
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В найближчі тижні з українських військових навчальних закладів випускають понад 2 тисячі молодих офіцерів, які мають посилити обороноздатність України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Зараз їм усім іще належить проявити себе, свої якості, свою силу. Ще належить вирости у досвіді та у званнях. Але не сумніваюся, що серед них є ті, хто обовʼязково виросте з командирів у командувачів, хто зараз вдячний своїм наставникам, але й сам обовʼязково стане наставником для інших, коли вже нові покоління українців прийдуть навчатися бути офіцерами», - підкреслив глава держави.

Зеленський відзначив, що вже зараз ЗСУ є силою, якою країна пишається, і вони успішно захищають національну територію. Однак він зазначив, що для досягнення ще більших успіхів потрібно впроваджувати сучасні практики, підвищувати технологічний рівень і забезпечувати людиноцентричний підхід у армії.

«Вже зараз наші Сили оборони України такі, що ми по праву пишаємось нашими воїнами та результатами в обороні країни. Але водночас ми знаємо: потрібно більше сучасних практик і вмінь нашій армії, більше технологічності, більше людиноцентричності. І це буде. Буде обовʼязково», - підсумував Володимир Зеленський, звертаючись до офіцерів вищих військових навчальних закладів, які цьогоріч завершили навчання.

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