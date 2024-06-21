Французькому нападнику Кіліану Мбаппе не дозволили зіграти на Євро-2024 у триколірній масці через зламаний ніс

Згідно правил УЄФА, захисна маска має бути одноколірною.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе не зможе зіграти на Євро-2024 у триколірній масці, в якій він проводив тренування. Зазначимо, що Мбаппе зламав ніс у матчі 1-го туру чемпіонату Європи проти Австрії у понеділок (1:0).

На тренуванні за день до гри француз з'явився у триколірній масці з логотипом збірної Франції та написом «КМ».

Згідно з правилами УЄФА, він не зможе одягнути маску під час матчу, оскільки медичне обладнання «має бути одного кольору і не мати розпізнавальних знаків команди та виробника».

Французький тренер Дідьє Дешам пообіцяв зробити все, щоб Мбаппе зіграв проти Нідерландів. Можливо йому зроблять іншу маску.

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