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Камала Харрис официально заявила, что будет баллотироваться на пост президента США: предвыборное видео

16:19, 25 июля 2024
Камала Харрис акцентирует внимание на «свободе» и критикует юридические проблемы Дональда Трампа.
Камала Харрис официально заявила, что будет баллотироваться на пост президента США: предвыборное видео
Фото из открытых источников
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Вице-президент США Камала Харрис официально заявила о своем участии в президентских выборах 2024 года. Заявление она сделала в четверг, 25 июля, сопроводив его первым видео своей предвыборной кампании.

«Меня зовут Камала Харрис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - написала она в своей заметке.

Предвыборное видео Харрис сосредоточено на теме «свободы» и содержит критику юридических проблем ее оппонента, бывшего президента Дональда Трампа. В видео использована его фотография.

«На этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти», - говорит Харрис в видео, когда на экране появляются изображения Трампа и его возможного вице-президента Джей Ди Вэнса. «Но мы. Мы выбираем нечто другое; мы выбираем свободу», - отмечается в видео.

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