Председатель оборонного комитета Германии требует увеличить поставки военной техники для Украины

Германия передала Украине только 5% танков Leopard 2, поэтому время на увеличение помощи, – председатель оборонного комитета Бундестага.

Источник фото: Krauss-Maffei Wegmann

Председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал Германию расширить поставки военной техники Украине, включая танки Leopard 2 и бронемашины Fuchs. Об этом Фабер сообщил в Twitter.

Фабер отметил, что успехи Украины в Курской области должны стать поводом для Германии пересмотреть объемы военной помощи. По его словам, сейчас Германия передала Украине лишь 5% от запланированного объема танков Leopard 2 и ни одной бронемашины Fuchs.

«Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше - тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина», - подчеркнул Фабер.

Он также добавил, что предоставление военной помощи Украине будет способствовать долгосрочному миру в Европе.

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