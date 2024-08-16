Голова оборонного комітету Німеччини вимагає збільшити постачання військової техніки для України

Німеччина передала Україні лише 5% танків Leopard 2, тож час на збільшення допомоги, – голова оборонного комітету Бундестагу.

Джерело фото: Krauss-Maffei Wegmann

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав Німеччину розширити постачання військової техніки Україні, включаючи танки Leopard 2 та бронемашини Fuchs. Про це Фабер повідомив у Twitter.

Фабер зазначив, що успіхи України у Курській області повинні стати приводом для Німеччини переглянути обсяги військової допомоги. За його словами, наразі Німеччина передала Україні лише 5% від запланованого обсягу танків Leopard 2 та жодної бронемашини Fuchs.

«Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше – тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна», – підкреслив Фабер.

Він також додав, що надання військової допомоги Україні сприятиме довгостроковому миру в Європі.

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