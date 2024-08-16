Практика судів
  1. В Україні

В Україні спростили доступ до психологічної допомоги для військових: деталі

14:28, 16 серпня 2024
Державні органи та центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, тепер можуть самостійно затверджувати порядок направлення своїх співробітників для отримання психологічної допомоги.
В Україні спростили доступ до психологічної допомоги для військових: деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні спростили доступ до психологічної допомоги для діючих захисників та захисниць. 

Кабінет Міністрів удосконалив механізм надання послуг із психологічної допомоги другого та третього рівнів, встановлений Порядком та умовами надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб (постанова КМУ від 29.11.2022 № 1338). 

Зокрема, відтепер державні органи та центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, мають можливість самостійно затверджувати порядки направлення осіб, які проходять службу у їх складі, для отримання послуг із психологічної допомоги.

«Це забезпечить швидкий та безкоштовний доступ до кваліфікованої психологічної допомоги діючим військовослужбовцям задля подолання наслідків стресу та покращення стресостійкості, забезпечить профілактику виникнення та загострення психічних розладів», – зазначили в Мінветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім

Військовослужбовці не знаходять себе у застосунку Армія+ - Міноборони пояснило, як це виправити.

Кабмін спростив порядок отримання відстрочки для доглядачів

Уряд дещо спростив порядок отримання відстрочки для осіб, які доглядають чи утримують своїх родичів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду