В Україні спростили доступ до психологічної допомоги для військових: деталі

Державні органи та центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, тепер можуть самостійно затверджувати порядок направлення своїх співробітників для отримання психологічної допомоги.

В Україні спростили доступ до психологічної допомоги для діючих захисників та захисниць.

Кабінет Міністрів удосконалив механізм надання послуг із психологічної допомоги другого та третього рівнів, встановлений Порядком та умовами надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб (постанова КМУ від 29.11.2022 № 1338).

Зокрема, відтепер державні органи та центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, мають можливість самостійно затверджувати порядки направлення осіб, які проходять службу у їх складі, для отримання послуг із психологічної допомоги.

«Це забезпечить швидкий та безкоштовний доступ до кваліфікованої психологічної допомоги діючим військовослужбовцям задля подолання наслідків стресу та покращення стресостійкості, забезпечить профілактику виникнення та загострення психічних розладів», – зазначили в Мінветеранів.

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