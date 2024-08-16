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В Украине упростили доступ к психологической помощи для военных: детали

14:28, 16 августа 2024
Государственные органы и центральные органы исполнительной власти, имеющие в своем подчинении военные формирования и правоохранительные органы, теперь могут самостоятельно утверждать порядок направления своих сотрудников для получения психологической помощи.
В Украине упростили доступ к психологической помощи для военных: детали
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В Украине упростили доступ к психологической помощи действующим защитникам и защитницам.

Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг психологической помощи второго и третьего уровней, установленный Порядком и условиями предоставления психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц (постановление КМУ от 29.11.2022 № 1338).

В частности, отныне государственные органы и центральные органы исполнительной власти, имеющие в своем подчинении военные формирования и правоохранительные органы, могут самостоятельно утверждать порядки направления лиц, проходящих службу в их составе, для получения услуг по психологической помощи.

"Это обеспечит быстрый и бесплатный доступ к квалифицированной психологической помощи действующим военнослужащим для преодоления последствий стресса и улучшения стрессоустойчивости, обеспечит профилактику возникновения и обострения психических расстройств", - отметили в Минветеранов.

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