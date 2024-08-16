Украина сможет требовать ареста путина после ратификации Римского статута, – Александр Мережко

Ратифицировав Римский статут, Украина получит право на арест российских преступников на территории 124 стран.

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Украина, после ратификации Римского статута, получит право напрямую требовать ареста российских военных преступников, включая российского диктатора владимира путина, на территории государств, которые имплементировали этот статут.

Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Римский статут сделает Украину полноправным членом Международного уголовного суда (МУС), в который сейчас входят 124 страны. Это позволит Украине не только участвовать в работе органов суда, но и иметь большее влияние на процессы, происходящие в рамках международного правосудия.

«Например, в случае, если Путин появится на территории государства-участника Римского статута, Украина сможет напрямую обращаться к этому государству и требовать арестовать путина и других российских военных преступников согласно ордеру на арест, который выдал Международный уголовный суд», - подчеркнул Мережко.

Он также сообщил, что ратификация Римского статута ускорит расследование преступлений против человечности, совершенных во время Революции достоинства, а также российских военных преступлений.

«Что касается каких-то рисков для Украины, то их нет, поскольку Украина уже согласилась на юрисдикцию этого суда. Вообще Международный уголовный суд, его юрисдикция, имеет, так сказать, вспомогательный характер в отношении национальных правоохранительных органов. То есть, в принципе, Международный уголовный суд рассматривает дело тогда, когда, например, национальная судебная система не в состоянии или не хочет рассматривать это дело. Поскольку украинская правоохранительная система, в том числе и судебная система, функционирует эффективно, каких-то рисков в этом плане нет», - отметил Мережко.

Он также подчеркнул, что Украина воспользовалась дополнительным предохранителем, согласно которому статья 124 Римского статута предусматривает, что суд не будет иметь юрисдикции над гражданами Украины по военным преступлениям в течение семи лет после ратификации.

«путин и его приспешники боятся ратификации Украиной Римского статута, потому что это ускоряет перспективу их привлечения к ответственности за совершенные против Украины преступления», - резюмировал Мережко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Кроме того, законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.

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