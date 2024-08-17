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Следует ли перерегистрировать РРО при переименовании названия города или улицы: разъяснение

07:36, 17 августа 2024
Налоговики предоставили разъяснение о необходимости перерегистрировать РРО/ПРРО в случае переименования названия города или улицы.
Следует ли перерегистрировать РРО при переименовании названия города или улицы: разъяснение
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Налоговая служба в Тернопольской области рассказывает, следует ли перерегистрировать РРО при переименовании названия города или улицы.

Отмечается, что правовые отношения в сфере применения регистраторов расчетных операций (далее – РРО)/программных регистраторов расчетных операций (далее – ПРРО) установлены Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Процедура реєстрації/перереєстрації РРО/ПРРО в контролюючих органах регулюється Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Мінфіну від 14.06.2016 №547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (далі – Порядок №547)/ Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Мінфіну від 23.06.2020 №317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 за №635/34918 (далі – Порядок №317).

Відповідно до пп. 1, 2 глави 3 розд. ІІ Порядку №547 перереєстрація РРО здійснюється у разі використання РРО в іншій господарській одиниці, зміни даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні, у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстраційного посвідчення/п. 8 розд. II Порядку №317 перереєстрація ПРРО здійснюється у разі зміни найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО.

Для перереєстрації РРО/ПРРО подається заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (далі – заява №1-РРО)/ заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (далі – заява №1-ПРРО) з позначкою «Перереєстрація».

У розд. 3 «Дані щодо господарської одиниці» заяви №1-РРО/№1-ПРРО зазначаються: ідентифікатор об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність (далі – об’єкт оподаткування), код території, назва господарської одиниці, адреса розміщення господарської одиниці, які заповнюються згідно з даними повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП (далі – повідомлення №20-ОПП), поданим до контролюючого органу відповідно до вимог та у порядку згідно з п. 63.3 ПКУ та розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588).

Платник податків, керуючись пп. 8.1, 8.4, 8.5 розд. VIIІ Порядку №1588, подає повідомлення №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування. При цьому, у графі 2 «Код ознаки надання інформації» повідомлення №20-ОПП вказується значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

Назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами фіскального чеку згідно з п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Мінфіну від 21.01.2016 №13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за №220/28350 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)».

Відомості щодо господарської одиниці в реєстраційній заяві, зокрема, для перереєстрації РРО/ПРРО, та у фіскальному чеку мають відповідати відомостям, зазначеним у повідомленні №20-ОПП.

Отже, на підставі внесених змін до даних правовстановлювальних документів та/або у зв’язку зі зміною назви міста/вулиці для перереєстрації РРО/ПРРО суб’єкту господарювання необхідно подати повідомлення №20-ОПП з позначкою «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування», у якому зазначити оновлені дані про місцезнаходження об’єкта оподаткування. Після цього, керуючись пп. 1, 2 глави 3 розд. ІІ Порядку №547/пп. 8, 10 розд. II Порядку №317, платнику податків необхідно подати заяву №1-РРО/№1-ПРРО з позначкою «перереєстрація», зазначивши оновлені дані про адресу господарської одиниці у розділі 3 «Дані щодо господарської одиниці».

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