Україна зможе вимагати арешту путіна після ратифікації Римського статуту, – Олександр Мережко

Ратифікувавши Римський статут, Україна отримає право на арешт російських злочинців на території 124 країн.

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Україна, після ратифікації Римського статуту, отримає право безпосередньо вимагати арешту російських воєнних злочинців, включаючи російського диктатора володимира путіна, на території держав, які імплементували цей статут.

Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» розповів голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, Римський статут зробить Україну повноправним членом Міжнародного кримінального суду (МКС), до якого наразі належать 124 країни. Це дозволить Україні не тільки брати участь у роботі органів суду, але й мати більший вплив на процеси, що відбуваються в межах міжнародного правосуддя.

«Наприклад, у разі, якщо путін зʼявиться на території держави-учасниці Римського статуту, Україна зможе безпосередньо звертатися до цієї держави й вимагати заарештувати путіна та інших російських воєнних злочинців згідно з ордером на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд», – підкреслив Мережко.

Він також повідомив, що ратифікація Римського статуту прискорить розслідування злочинів проти людяності, скоєних під час Революції гідності, а також російських воєнних злочинів.

«Щодо якихось ризиків для України, то їх немає, оскільки Україна вже погодилася на юрисдикцію цього суду. Взагалі Міжнародний кримінальний суд, його юрисдикція, має, так би мовити, допоміжний характер щодо національних правоохоронних органів. Тобто, в принципі, Міжнародний кримінальний суд розглядає справу тоді, коли, наприклад, національна судова система не в змозі або не хоче розглядати цю справу. Оскільки українська правоохоронна система, зокрема і судова система, функціонує ефективно, якихось ризиків у цьому плані немає», – зазначив Мережко.

Він також підкреслив, що Україна скористалася додатковим запобіжником, згідно з яким стаття 124 Римського статуту передбачає, що суд не матиме юрисдикції над громадянами України щодо воєнних злочинів протягом семи років після ратифікації.

«путін і його поплічники бояться ратифікації Україною Римського статуту, бо це прискорює перспективу їхнього притягнення до відповідальності за скоєні проти України злочини», – резюмував Мережко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11484 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Крім того, законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

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