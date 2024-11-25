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В Красном море затонула яхта с 45 туристами на борту

22:00, 25 ноября 2024
Яхта Sea Story исчезла со всеми пассажирами и экипажем, начата спасательная операция.
В Красном море затонула яхта с 45 туристами на борту
Источник фото: AFP
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В Красном море вблизи Египта исчезла яхта Sea Story с более 30 пассажирами и 14 членами экипажа на борту. Сейчас большинство из них считаются пропавшими без вести, сообщает ArabNews.

По предварительной информации, яхта затонула 25 ноября в 05:30 утра недалеко от города Марса-Алам. Глава губернаторства Красное Море Амф Ганафи сообщил, что была начата масштабная поисково-спасательная операция с привлечением военно-морских сил, береговой охраны и авиации.

Спасателям удалось найти место катастрофы и спасти нескольких человек. Точное количество спасенных пока не уточняется.

По данным ScubaNews, яхта Sea Story отправилась из порта Порто-Галиб 24 ноября и должна была вернуться в Хургаду 29 ноября. На борту находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

В 05:30 утра судно подало сигнал бедствия, после чего связь с ним пропала. Предполагаемое место катастрофы - район Шааб-Сатая вблизи Марса-Алама.

Для поисков пострадавших Военно-морские силы Египта привлекли морскую пехоту и вертолеты. По состоянию на сейчас все пассажиры и члены экипажа, кроме найденных, остаются пропавшими без вести.

Операция продолжается.

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