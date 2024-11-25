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Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица, — обзор практики ККС ВС

16:13, 25 ноября 2024
Военнослужащий приобретает статус военного должностного лица в результате назначения на должность, возлагающего на него обязанности командира, или в результате получения специального поручения полномочного командования, связанного с выполнением таких функций.
Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица, — обзор практики ККС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС за октябрь 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях ККС ВС, принятых в октябре 2024 года, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов можно выделить следующие.

У сфері кримінального права:

– зроблено висновок про застосування відповідних частин статей 185, 190, 191 КК України з урахуванням положень Закону України від 18 липня 2024 року № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів»;

– звернуто увагу на те, що закриття кримінального провадження за ст. 49 КК України є нереабілітуючою підставою, оскільки може бути застосоване лише щодо тієї особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Суд не може скасувати судові рішення і закрити кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав у кримінальному провадженні, у якому був ухвалений виправдувальний вирок;

– зазначено, що військовослужбовець набуває статусу військової службової особи внаслідок призначення на посаду, яка покладає на нього обов'язки командира (начальника) або інші обов’язки, передбачені у примітці 1 до ст. 425 КК України, або внаслідок отримання спеціального доручення повноважного командування, пов’язаного з виконанням таких функцій. При цьому саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи.

У сфері кримінального процесуального права:

– зроблено висновок про застосування норми, передбаченої ч. 3 ст. 233 КПК України, та вказано, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи в невідкладних випадках, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази у  кримінальному провадженні, від прогнозованого знищення, втрати;

– акцентовано, що у кримінальних провадженнях, внесених у ЄРДР до 16 березня 2018 року, а також у тих провадженнях, що були об'єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування мав місце до вказаної дати, продовження строків досудового розслідування належить до компетенції прокурора відповідного рівня, але якщо такий строк було продовжено слідчим суддею, то таке продовження відповідає гарантіям, визначеним кримінальним процесуальним законом.

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