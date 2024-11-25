Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи, — огляд практики ККС ВС

16:13, 25 листопада 2024
Військовослужбовець набуває статусу військової службової особи внаслідок призначення на посаду, яка покладає на нього обов'язки командира, або внаслідок отримання спеціального доручення повноважного командування, пов’язаного з виконанням таких функцій.
Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи, — огляд практики ККС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС за жовтень 2024 року.

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в постановах ККС ВС, ухвалених у жовтні 2024 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків можна виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– зроблено висновок про застосування відповідних частин статей 185, 190, 191 КК України з урахуванням положень Закону України від 18 липня 2024 року № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів»;

– звернуто увагу на те, що закриття кримінального провадження за ст. 49 КК України є нереабілітуючою підставою, оскільки може бути застосоване лише щодо тієї особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Суд не може скасувати судові рішення і закрити кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав у кримінальному провадженні, у якому був ухвалений виправдувальний вирок;

– зазначено, що військовослужбовець набуває статусу військової службової особи внаслідок призначення на посаду, яка покладає на нього обов'язки командира (начальника) або інші обов’язки, передбачені у примітці 1 до ст. 425 КК України, або внаслідок отримання спеціального доручення повноважного командування, пов’язаного з виконанням таких функцій. При цьому саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи.

У сфері кримінального процесуального права:

– зроблено висновок про застосування норми, передбаченої ч. 3 ст. 233 КПК України, та вказано, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи в невідкладних випадках, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази у  кримінальному провадженні, від прогнозованого знищення, втрати;

– акцентовано, що у кримінальних провадженнях, внесених у ЄРДР до 16 березня 2018 року, а також у тих провадженнях, що були об'єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування мав місце до вказаної дати, продовження строків досудового розслідування належить до компетенції прокурора відповідного рівня, але якщо такий строк було продовжено слідчим суддею, то таке продовження відповідає гарантіям, визначеним кримінальним процесуальним законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Касаційний кримінальний суд військовослужбовці ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

З закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно

Окрім того, що корупціонерів зможуть звільняти від покарання з випробуванням, у них тепер не конфісковуватимуть майно – набув сили закон.

В Україні створять новий Вищий спеціалізований адміністративний суд, куди суддів будуть відбирати міжнародні експерти разом з ВККС – законопроект Кабміну

На відміну від законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів, який вніс Андрій Мотовиловець, законопроект Ольги Стефанішиної не передбачає строків для проведення конкурсу.

МВС затвердило правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами

Набули чинності нові Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії.

Виконавці грантових проектів матимуть право забронювати не більше 50% військовозобов’язаних – Кабмін вніс зміни

Уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду