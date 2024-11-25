У Червоному морі затонула яхта з 45 туристами на борту

Яхта Sea Story зникла з усіма пасажирами та екіпажем, розпочато рятувальну операцію.

Джерело фото: AFP

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У Червоному морі поблизу Єгипту зникла яхта Sea Story із понад 30 пасажирами та 14 членами екіпажу на борту. Зараз більшість із них вважаються зниклими безвісти, повідомляє ArabNews.

За попередньою інформацією, яхта затонула 25 листопада о 05:30 ранку неподалік міста Марса-Алам. Очільник губернаторства Червоне Море Амф Ганафі повідомив, що було розпочато масштабну пошуково-рятувальну операцію із залученням військово-морських сил, берегової охорони та авіації.

Рятувальникам вдалося знайти місце катастрофи та врятувати кількох людей. Точна кількість врятованих наразі не уточнюється.

За даними ScubaNews, яхта Sea Story вирушила з порту Порто-Галіб 24 листопада та мала повернутися до Хургади 29 листопада. На борту перебувало 31 турист із різних країн і 14 членів екіпажу.

О 05:30 ранку судно подало сигнал лиха, після чого зв’язок із ним зник. Ймовірне місце катастрофи — район Шааб-Сатая поблизу Марса-Алама.

Для пошуків постраждалих Військово-морські сили Єгипту залучили морську піхоту та гелікоптери. Станом на зараз усі пасажири та члени екіпажу, окрім знайдених, залишаються зниклими безвісти.

Операція триває.

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