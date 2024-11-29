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В Швейцарии церковь установила «цифрового Иисуса» на основе искусственного интеллекта

19:35, 29 ноября 2024
Технология была обучена на библейских текстах, может разговаривать на 100 разных языках и проинструктирована не разглашать никакую личную информацию.
В Швейцарии церковь установила «цифрового Иисуса» на основе искусственного интеллекта
Фото: Peter Diem/Lukasgesellschaft
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В швейцарском городе Люцерн церковь установила компьютер с искусственным интеллектом в кабинке исповеди. Таким образом прихожане могут пообщаться с «Иисусом на основе ИИ». Об этом сообщает The Guardian.

Указывается, что преимуществом этой технологии является то, что она была обучена на библейских текстах, может говорить на 100 разных языках и проинструктирована не разглашать никакую личную информацию.

Один из богословов церкви Марко Шмид рассказал, что это действительно эксперимент. Они хотели «увидеть и понять, как люди реагируют на искусственного Иисуса», и интересно ли вообще им было бы с ним разговаривать.

Так, в течение двух месяцев тестирования более тысячи человек пообщались с искусственным Иисусом.

Это было сгенерированное изображение, «скрывавшееся» на экране по ту сторону решетки, как это обычно практикуется при исповедях с участием священника.

По словам Шмида, более двух третей людей почувствовали «духовный опыт».

Система работала так же, как любой другой ИИ: человек что-то говорит, система слушает, генерирует ответ в реальном времени, а затем озвучивает его. При этом людям, посещавшим исповедальню, рекомендовали не разглашать личную информацию. Неизвестно, что ИИ что-то запоминал из того, что услышал.

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искусственный интеллект Швейцария ИИ

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