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У Швейцарії церква встановила «цифрового Ісуса» на основі штучного інтелекту

19:35, 29 листопада 2024
Технологія була навчена на біблійних текстах, може розмовляти на 100 різних мовах і проінструктована не розголошувати ніякої особистої інформації.
У Швейцарії церква встановила «цифрового Ісуса» на основі штучного інтелекту
Фото: Peter Diem/Lukasgesellschaft
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У швейцарському місті Люцерн церква встановила комп'ютер зі штучним інтелектом у кабінці для сповіді. Таким чином парафіяни можуть поспілкуватися з «Ісусом на основі ШІ». Про це повідомляє The Guardian.

Вказується, що перевагою цієї технології є те, що вона була навчена на біблійних текстах, може розмовляти на 100 різних мовах і проінструктована не розголошувати ніякої особистої інформації.

Один із богословів церкви Марко Шмід розповів, що це був справді експеримент. Вони хотіли «побачити й зрозуміти, як люди реагують на штучного Ісуса», і чи цікаво взагалі їм було би з ним розмовляти.

Так, протягом двох місяців тестування понад тисяча людей поспілкувалися зі штучним Ісусом.

Це було згенероване зображення, яке «ховалося» на екрані по той бік решітки, як це зазвичай практикується при сповідях за участі священника.

За словами Шміда, понад дві третини людей відчули «духовний досвід».

Система працювала так само, як і будь-який інший ШІ: людина щось говорить, система слухає, генерує відповідь у реальному часі, а потім озвучує її. При цьому людям, які відвідували сповідальню, рекомендували не розголошувати особисту інформацію. Невідомо, чи ШІ щось запам'ятовував з того, що почув.

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штучний інтелект Швейцарія ШІ

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