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Нацбанк запустить пілотне тестування е-гривні у 2025 році

14:47, 29 листопада 2024
Пілотне тестування цифрової валюти почнеться у 2025 році.
Нацбанк запустить пілотне тестування е-гривні у 2025 році
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Національний банк України оголосив, що у 2025 році розпочнеться пілотне тестування е-гривні, цифрової форми національної валюти, в рамках відкритого проєкту. Учасниками тестування стануть реальні користувачі та надавачі платіжних послуг, що дозволить кожному охочому спробувати нову форму грошей. Про це повідомляє «Економічна правда».

Як зазначили в НБУ, наразі визначено, що пілотування е-гривні відбудеться у 2025 році, але терміни можуть змінитись, залежно від готовності учасників фінансового ринку та підготовки технологічної інфраструктури. Технологія, що стане основою е-гривні, використовуватиме DLT (Distributed Ledger Technology), що дозволить зберігати гроші безпосередньо на рахунках центрального банку, без посередників, таких як банки.

Однією з ключових особливостей е-гривні стане можливість програмування коштів, що відкриває нові перспективи в управлінні фінансами. Наприклад, е-гривні можуть бути обмежені на певні види товарів чи послуг або навіть мати спеціальні умови для збереження коштів.

Цей проєкт є частиною зусиль України щодо розвитку цифрових валют. Україна була серед перших країн світу, що почала тестування власної цифрової валюти центрального банку (CBDC), зокрема в 2018 році провела пілотні випробування е-гривні. У рамках пілотного проєкту було випущено понад 5000 е-гривень, з якими було здійснено численні операції, включаючи перекази, поповнення мобільних рахунків та обміну на безготівкові кошти.

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гроші Нацбанк валюта гривня

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