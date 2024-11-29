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Нацбанк запустит пилотное тестирование е-гривны в 2025 году

14:47, 29 ноября 2024
Пилотное тестирование цифровой валюты начнется в 2025 году.
Нацбанк запустит пилотное тестирование е-гривны в 2025 году
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Национальный банк Украины объявил, что в 2025 году начнется пилотное тестирование е-гривны, цифровой формы национальной валюты, в рамках открытого проекта. Участниками тестирования станут реальные пользователи и поставщики платежных услуг, что позволит каждому желающему попробовать новую форму денег. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Как отметили в НБУ, пока определено, что пилотирование е-гривны состоится в 2025 году, но сроки могут измениться, в зависимости от готовности участников финансового рынка и подготовки технологической инфраструктуры. Технология, которая станет основой е-гривны, будет использовать DLT (Distributed Ledger Technology), что позволит хранить деньги непосредственно на счетах центрального банка, без посредников, таких как банки.

Одной из ключевых особенностей е-гривны станет возможность программирования средств, что открывает новые перспективы в управлении финансами. Например, е-гривны могут быть ограничены на определенные виды товаров или услуг или даже иметь специальные условия для сохранения средств.

Этот проект является частью усилий Украины по развитию цифровых валют. Украина была среди первых стран мира, которая начала тестирование собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC), в частности в 2018 году провела пилотные испытания е-гривны. В рамках пилотного проекта было выпущено более 5000 е-гривен, с которыми были осуществлены многочисленные операции, включая переводы, пополнение мобильных счетов и обмена на безналичные средства.

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