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Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении

14:11, 29 ноября 2024
Кирилл Буданов прокомментировал информацию о его «увольнении».
Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении
Источник фото: armyinform.com.ua
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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал «очередным вбросом» с целью дестабилизации информацию о его возможном увольнении. Об этом он заявил в комментарии BBC.

«Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда», – сказал Буданов.

Он отметил, что не видит ничего удивительного в подобной дезинформации. Он объясняет,

«вбрасывание слухов и дезинформации – это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды».

Также он прокомментировал отношения с Офисом Президента. По словам главы ГУР, это «обычный рабочий формат», в рамках которого он почти каждый день докладывает Президенту о ситуации.

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увольнение Кирилл Буданов

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