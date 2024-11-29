Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении

Кирилл Буданов прокомментировал информацию о его «увольнении».

Источник фото: armyinform.com.ua

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал «очередным вбросом» с целью дестабилизации информацию о его возможном увольнении. Об этом он заявил в комментарии BBC.

«Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда», – сказал Буданов.

Он отметил, что не видит ничего удивительного в подобной дезинформации. Он объясняет,

«вбрасывание слухов и дезинформации – это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды».

Также он прокомментировал отношения с Офисом Президента. По словам главы ГУР, это «обычный рабочий формат», в рамках которого он почти каждый день докладывает Президенту о ситуации.

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