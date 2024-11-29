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Дело в отношении бывшего главы Минобороны направили в суд

13:35, 29 ноября 2024
На сегодняшний день подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск.
Дело в отношении бывшего главы Минобороны направили в суд
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Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении двух бывших руководителей ГП «Укрспецэкспорт». Их подозревают в завладении средствами предприятия на общую сумму более 23,9 млн долларов США.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как говорится в сообщении САП, в рамках досудебного расследования было установлено, что указанные лица организовали безосновательное составление документов о якобы содействии в осуществлении экспорта вооружения и военной техники в Республику Казахстан компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Основанием для перечисления вознаграждения агенту стало якобы его содействие в привлечении иностранного заказчика и заключении с ним внешнеэкономического соглашения на поставку продукции специального назначения производства одного из отечественных предприятий. На самом деле, все договоренности по заключению соглашения и дальнейшие контакты по поводу выполнения его условий осуществлялись непосредственно между украинской стороной и заказчиком, без привлечения каких-либо третьих лиц», - указывают в САП.

Как следствие, указывают в спецпрокуратуре, «агенту» незаконно перечислили более 23,9 млн долларов США.

«Заметим, что преступную схему начал и реализовывал в период 2010-2012 годов руководитель Укрспецэкспорта, который впоследствии занимал должности генерального директора ГК «Укроборонпром», Министра обороны Украины и советника Президента Украины. После того, как на должность руководителя компании «Укрспецэкспорт» было назначено его доверенное лицо, он поручил ему продолжать подписывать документы для оплаты кажущихся агентских услуг», - говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что на сегодняшний день оба подозреваемых находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск.

В медиа указывают, что речь идет о Дмитрии Саламатине, который в 2012 году стал Министром обороны.

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НАБУ САП

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