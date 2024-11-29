Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Словакия уменьшает поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года

18:23, 29 ноября 2024
Украинские беженцы в Словакии столкнутся с ограничениями помощи после 60 дней пребывания.
Словакия уменьшает поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года
Фото: Закарпатская областная государственная администрация
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 марта 2025 года некоторые украинские беженцы в Словакии будут получать меньше государственной поддержки из-за изменений в иммиграционном законодательстве. Коалиционные депутаты страны приняли поправки в Закон о проживании иностранцев и Закон об убежище, которые ограничивают срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Кроме того, пособие на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда. Об этом сообщает Spectator.

Изменения, не касающиеся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет и одинокие опекуны, вызвали возмущение оппозиции. Депутаты от «Прогрессивной Словакии» критикуют эти решения, подчеркивая, что изменения были внесены без консультаций с неправительственными организациями, помогающими беженцам.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе защищает нововведения, заявляя, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, и что эти изменения позволят сэкономить до 2 млн евро для Министерства внутренних дел.

Правительство также утверждает, что эти меры необходимы на фоне растущего давления на государственные финансы, хотя оппозиция критикует премьер-министра Роберта Фицо за его планы посетить Москву и за предоставление преимущества работникам из Азии над украинцами, которые, по мнению критиков, культурно ближе к словакам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нотариусы будут подавать налоговой данные об удостоверенных договорах, но не станут налоговыми агентами – какие изменения предусматривает закон о повышении налогов

Нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

Комитет поддержал законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда

Парламентский комитет по правовой политике рекомендует принять за основу законопроект о создании Высшего административного суда.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

В Верховной Раде появилась третья версия законопроекта о создании Высшего административного суда – им предлагается запретить членам ГРМЕ отбирать судей ВАС

Кроме законопроектов от заместителя председателя фракции Андрей Мотовиловца, министра юстиции Ольги Стефанишиной еще одну, третью версию законопроекта о создании Высшего административного суда подал председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Профатестация для управляющих ОСМД и электронная система голосования – Даниил Гетманцев объяснил изменения, введенные Кабмином

Как отметил Даниил Гетманцев, кое-где руководить ОСМД берутся люди, не имеющие необходимых знаний и подготовки, не обладающие законодательством по вопросам, связанным с управлением такими серьезными объектами, как многоквартирные дома.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва