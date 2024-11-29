Словакия уменьшает поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года

Украинские беженцы в Словакии столкнутся с ограничениями помощи после 60 дней пребывания.

Фото: Закарпатская областная государственная администрация

С 1 марта 2025 года некоторые украинские беженцы в Словакии будут получать меньше государственной поддержки из-за изменений в иммиграционном законодательстве. Коалиционные депутаты страны приняли поправки в Закон о проживании иностранцев и Закон об убежище, которые ограничивают срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Кроме того, пособие на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда. Об этом сообщает Spectator.

Изменения, не касающиеся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет и одинокие опекуны, вызвали возмущение оппозиции. Депутаты от «Прогрессивной Словакии» критикуют эти решения, подчеркивая, что изменения были внесены без консультаций с неправительственными организациями, помогающими беженцам.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе защищает нововведения, заявляя, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, и что эти изменения позволят сэкономить до 2 млн евро для Министерства внутренних дел.

Правительство также утверждает, что эти меры необходимы на фоне растущего давления на государственные финансы, хотя оппозиция критикует премьер-министра Роберта Фицо за его планы посетить Москву и за предоставление преимущества работникам из Азии над украинцами, которые, по мнению критиков, культурно ближе к словакам.

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