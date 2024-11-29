Зарплаты станут меньше — нардеп сообщила, что будет с доходами украинцев после 1 декабря

С 1 декабря все легальные доходы украинцев уменьшатся из-за роста военного сбора до 5% — нардеп Южанина.

Фото: 24tv.ua

Как известно, закон о повышении налогов будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября, после чего он вступит в силу с 1 декабря.

По словам народной депутатки, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, с 1 декабря все легальные доходы украинцев уменьшатся из-за роста военного сбора до 5%. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Киев24».

«Абсолютно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте - это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках - все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%», - сказала Южанина.

Она пояснила, что чистый доход «на руки» станет меньше.

«Надо всем понимать, что когда вы с 1 декабря идете получать тысячу гривен, то вам одновременно поднимают удержание с ваших доходов и раздают эту тысячу. Но раздадут один раз, а удерживать будут ежемесячно», - отметила нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предусматривает закон о повышении налогов.

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