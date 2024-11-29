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Зарплати стануть меншими — нардепка повідомила, що буде з доходами українців після 1 грудня

12:57, 29 листопада 2024
З 1 грудня всі легальні доходи українців зменшаться через зростання військового збору до 5% — нардепка Южаніна.
Зарплати стануть меншими — нардепка повідомила, що буде з доходами українців після 1 грудня
Фото: 24tv.ua
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Як відомо, закон про підвищення податків буде опублікований у газеті «Голос України» 30 листопада, відтак він набуде чинності з 1 грудня.

За словами народної депутатки, членкині Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, з 1 грудня всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору до 5%. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «Київ24».

«Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці - це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитам в банках - все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%», - сказала Южаніна.

Вона пояснила, що чистий дохід «на руки» стане меншим.

«Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня ідете отримувати тисячу гривень, то вам одночасно піднімають утримання з ваших доходів і роздають цю тисячу. Але роздадуть один раз, а утримувати будуть щомісячно», - зауважила нардепка.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що передбачає закон про підвищення податків.

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