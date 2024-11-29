У Києві повідомлено про підозру інженеру, який незаконно бронював понад 450 працівників

Колишньому інженеру держпідприємства повідомлено про підозру у виготовленні підроблених документів для незаконного бронювання понад 450 працівників.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідчі органи повідомили про підозру колишньому провідному інженеру державного підприємства, який підозрюється у виготовленні підроблених документів для незаконного бронювання понад 450 працівників. За даними слідства, підозрюваний, використовуючи доступ до внутрішньої документації підприємства, з 2022 по 2024 рік підробляв накази Міністерства економіки України про включення підприємств до переліку стратегічно важливих. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За допомогою цих фальшивих наказів, що містили відомості про приватні підприємства, працівники яких бажали отримати відстрочку від призову, підприємства зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для отримання бронювання. Однак ці підприємства не мали статусу стратегічно важливих, що робило бронювання працівників незаконним.

В результаті фальсифікації наказів було безпідставно заброньовано понад 450 осіб. Крім того, у ході розслідування виявлено факти виготовлення підозрюваним підроблених документів, що надають право військовозобов’язаним виїжджати за кордон.

За результатами досудового розслідування, прокурори Київської міської прокуратури повідомили підозрюваному про перешкоджання діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України). За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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