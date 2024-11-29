Профатестація для управителів ОСББ та електронна система голосування – Данило Гетманцев пояснив зміни, введені Кабміном

Як зазначив Данило Гетманцев, подекуди керувати ОСББ беруться люди, які не мають необхідних знань та підготовки, не володіють законодавством з питань, пов’язаних з управлінням такими серйозними об’єктами, як багатоквартирні будинки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голосування співвласників багатоквартирного будинку буде здійснюватися через електронну систему, також буде введено професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку». Так, уряд постановою від 22 листопада №1336 вирішив започаткувати реалізацію експериментального проекту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Системи управління багатоквартирними будинками. Ця система управління разом з Реєстром управління багатоквартирними будинками почнуть функціонувати не пізніше ніж через 3 місяці, тобто, наприкінці лютого 2025 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податків Данило Гетманцев пояснив, як буде реалізовано експериментальний проект із запуску Системи управління багатоквартирними будинками.

«Не секрет, що до органів управління Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які прийшли на заміну радянським ЖЕКам, є чимало претензій та зауважень – щодо непрозорості та не підзвітності їх роботи, неможливості отримання доступу мешканців будинку до пов’язаних з ним документів та протоколів загальних зборів, неефективного витрачання коштів, зібраних з власників житла та багатьох інших моментів. В окремих будинках мають місце «корпоративні конфлікти» та «рейдерські захоплення влади», а то і паралельне існування декількох управлінських структур, які змагаються одна з одною за легітимність.

Подекуди керувати ОСББ беруться люди, які не мають необхідних знань та підготовки, не володіють законодавством з питань, пов’язаних з управлінням такими серйозними об’єктами, як багатоквартирні будинки (і це не жарт, адже це дійсно складна система, яку необхідно підтримувати в життєздатному стані, організовувати різного характеру ремонти, обслуговувати внутрішньо-будинкові мережі та комунікації, взаємодіяти з органами влади та провайдерами надання різноманітних послуг, останнім часом – вирішувати питання проектування, встановлення та обслуговування «альтернативної генерації» тощо), що також нерідко викликає нарікання з боку громадян» - зазначив Данило Гетманцев.

В зв’язку з цим Мінінфраструктури запропонувало провести експеримент, у ході якого буде створено Систему управління багатоквартирними будинками та Реєстр управління багатоквартирними будинками.

Зазначена система взаємодіятиме з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державним реєстром актів цивільного стану громадян, щоб мати актуальну інформацію, необхідну для побудови прозорих взаємовідносин, пов’язаних з різними аспектами управління багатоквартирними будинками.

У Системі передбачено створення та функціонування електронних кабінетів – співвласника, правління об’єднання, органу місцевого самоврядування, Мінінфраструктури; у неї буде вноситись інформація про багатоквартирні будинки і створені та зареєстровані ОСББ, документи, прийняті об’єднаннями у процесі здійснення управління багатоквартирним будинком, а також поступово вибудовуватиметься функціонал, пов’язаний з процесом прийняття рішень загальними зборами об’єднання.

Планується, що через 6 місяців з’явиться можливість голосування співвласниками з використанням засобів Системи управління (тобто, проведення «електронних загальних зборів» ОСББ).

Експеримент триватиме два роки.

«Зараз складно спрогнозувати, як все буде реалізовано на практиці, однак цифровізація цієї важливої сфери та запровадження використання у ній сучасних технологій – це безумовно крок у вірному напрямі» - підсумував голова комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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