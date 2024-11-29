Профатестация для управляющих ОСМД и электронная система голосования – Даниил Гетманцев объяснил изменения, введенные Кабмином

Как отметил Даниил Гетманцев, кое-где руководить ОСМД берутся люди, не имеющие необходимых знаний и подготовки, не обладающие законодательством по вопросам, связанным с управлением такими серьезными объектами, как многоквартирные дома.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», голосование совладельцев многоквартирного дома будет осуществляться через электронную систему, также будет введена профессиональная аттестация на соответствие квалификационным требованиям профессии «менеджер (управитель) жилого дома». Так, правительство постановлением от 22 ноября №1336 решило начать реализацию экспериментального проекта по созданию, внедрению и обеспечению функционирования Системы управления многоквартирными домами. Эта система управления вместе с Реестром управления многоквартирными домами начнут функционировать не позднее чем через 3 месяца, то есть в конце февраля 2025 года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налогов Даниил Гетманцев объяснил, как будет реализован экспериментальный проект по запуску Системы управления многоквартирными домами.

«Не секрет, что к органам управления Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), пришедших на замену советским ЖЭКам, есть немало претензий и замечаний – по поводу непрозрачности и неподотчетности их работы, невозможности получения доступа жильцов дома к связанным с ним документов и протоколов общего собрания, неэффективного расходования средств, собранных с собственников жилья и многих других моментов. В отдельных домах имеют место «корпоративные конфликты» и «рейдерские захваты власти», а то и параллельное существование нескольких управленческих структур, соревнующихся друг с другом за легитимность.

Кое-где руководить ОСМД берутся люди, не имеющие необходимых знаний и подготовки, не обладающие законодательством по вопросам, связанным с управлением такими серьезными объектами, как многоквартирные дома (и это не шутка, ведь это действительно сложная система, которую необходимо поддерживать в жизнеспособном состоянии, организовывать различного характера ремонты, обслуживать внутридомовые сети и коммуникации, взаимодействовать с органами власти и провайдерами предоставления разнообразных услуг, в последнее время – решать вопросы проектирования, установки и обслуживания «альтернативной генерации» и т.п.), что также нередко вызывает ропот со стороны граждан», - отметил Даниил Гетманцев.

В связи с этим Мининфраструктуры предложило провести эксперимент, в ходе которого будет создана Система управления многоквартирными домами и Реестр управления многоквартирными домами.

Указанная система будет взаимодействовать с Единой государственной электронной системой в сфере строительства, Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан, чтобы иметь актуальную информацию, необходимую для построения прозрачных взаимоотношений, связанных с различными аспектами управления многоквартирными домами.

В системе предусмотрено создание и функционирование электронных кабинетов – совладельца, правление объединения, органа местного самоуправления, Мининфраструктуры; в нее будет вноситься информация о многоквартирных домах и созданных и зарегистрированных ОСМД, документах, принятых объединениями в процессе осуществления управления многоквартирным домом, а также будет постепенно выстраиваться функционал, связанный с процессом принятия решений общим собранием объединения.

Планируется, что через 6 месяцев появится возможность голосования совладельцами с использованием средств Системы управления (т.е. проведение «электронного общего собрания» ОСМД).

Эксперимент продлится два года.

«Сейчас сложно спрогнозировать, как все будет реализовано на практике, однако цифровизация этой важной сферы и внедрение использования в ней современных технологий – это, безусловно, шаг в верном направлении» - подытожил председатель комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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