Кабмин назначил Олега Гоцинца главой Госгеонадра

Правительство приняло распоряжение о назначении Олега Гоцинца главой Государственной службы геологии и недр Украины.

Фото: epravda.com.ua

Кабинет Министров 29 ноября провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы.

Так, правительство приняло распоряжение о назначении Гоцинца Олега Степановича главой Государственной службы геологии и недр Украины.

Как известно, Гоцинец является начальником департамента недропользования АО «Укргаздобыча», по совместительству менеджер проектов НАК «Нафтогаз Украины», а также эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

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