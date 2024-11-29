ВСУ пополнились мощным экскаватором JCB HMEE для тяжелых условий на передовой

Министерство обороны Украины кодифицировало бронированный экскаватор JCB HMEE для военных.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины официально утвердило к использованию в войсках бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE. Этот высокоскоростной и мощный экскаватор, который является одним из самых популярных среди армий многих стран, теперь будет применяться для выполнения инженерных задач в условиях боевых операций.

JCB HMEE (от англ. High Mobility Engineer Excavator) - это бронированная техника, предназначенная для выполнения широкого спектра задач, в частности раскопок, ремонта инфраструктуры и работ в тяжелых условиях. Вес экскаватора составляет около 16 тонн, он может развивать скорость до 100 км/ч, что позволяет ему эффективно действовать в условиях мобильных операций.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, экскаваторы JCB HMEE продемонстрировали высокую эффективность при выполнении специальных задач в сложных условиях и уже находятся на вооружении передовых армий мира.

Экскаватор оснащен системами полного привода, управления всеми четырьмя колесами и блокировкой дифференциалов, что обеспечивает высокую проходимость на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза гарантируют стабильную и безопасную работу в экстремальных условиях. Кабина экскаватора имеет эргономичный дизайн и оборудована кондиционером для удобства оператора.

Этот новый вид техники значительно усилит инженерные подразделения Вооруженных сил Украины, предоставляя им еще больше возможностей для выполнения задач на передовой.

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