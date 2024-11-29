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ЗСУ поповнились потужним екскаватором JCB HMEE для важких умов на передовій

17:47, 29 листопада 2024
Міністерство оборони України кодифікувало броньований екскаватор JCB HMEE для військових.
ЗСУ поповнились потужним екскаватором JCB HMEE для важких умов на передовій
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України офіційно затвердило до використання у військах броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE. Цей високошвидкісний та потужний екскаватор, який є одним з найпопулярніших серед армій багатьох країн, тепер буде застосовуватися для виконання інженерних завдань в умовах бойових операцій.

JCB HMEE (від англ. High Mobility Engineer Excavator) — це броньована техніка, призначена для виконання широкого спектра завдань, зокрема розкопок, ремонту інфраструктури та робіт у важких умовах. Вага екскаватора становить близько 16 тонн, він може розвивати швидкість до 100 км/год, що дозволяє йому ефективно діяти в умовах мобільних операцій.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, екскаватори JCB HMEE продемонстрували високу ефективність під час виконання спеціальних завдань у складних умовах і вже знаходяться на озброєнні передових армій світу.

Екскаватор оснащений системами повного приводу, управління усіма чотирма колесами та блокуванням диференціалів, що забезпечує високу прохідність на бездоріжжі. Спеціально посилені для військових потреб підвіска та гальма гарантують стабільну та безпечну роботу в екстремальних умовах. Кабіна екскаватора має ергономічний дизайн і обладнана кондиціонером для зручності оператора.

Цей новий вид техніки значно посилить інженерні підрозділи Збройних сил України, надаючи їм ще більше можливостей для виконання завдань на передовій.

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ЗСУ Міноборони

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