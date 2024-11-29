Кабмін призначив Олега Гоцинця очільником Держгеонадр

Уряд ухвалив розпорядження про призначення Олега Гоцинця очільником Державної служби геології та надр України.

Фото: epravda.com.ua

Кабінет міністрів 29 листопада провів засідання, на якому розглянув кадрові питання.

Так, уряд ухвалив розпорядження про призначення Гоцинця Олега Степановича очільником Державної служби геології та надр України.

Як відомо, Гоцинець є начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», за сумісництвом менеджер проєктів НАК «Нафтогаз України», а також експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.

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