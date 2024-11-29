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Кабмін призначив Олега Гоцинця очільником Держгеонадр

12:50, 29 листопада 2024
Уряд ухвалив розпорядження про призначення Олега Гоцинця очільником Державної служби геології та надр України.
Кабмін призначив Олега Гоцинця очільником Держгеонадр
Фото: epravda.com.ua
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Кабінет міністрів 29 листопада провів засідання, на якому розглянув кадрові питання.

Так, уряд ухвалив розпорядження про призначення Гоцинця Олега Степановича очільником Державної служби геології та надр України.

Як відомо, Гоцинець є начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», за сумісництвом менеджер проєктів НАК «Нафтогаз України», а також експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.

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Кабінет Міністрів України призначення

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