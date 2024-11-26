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Голосование совладельцев многоквартирного дома будет осуществляться через электронную систему – Кабмин принял постановление

11:37, 26 ноября 2024
Кабмин решил ввести систему управления многоквартирными домами, а также профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии «менеджер (управляющий) жилого дома».
Голосование совладельцев многоквартирного дома будет осуществляться через электронную систему – Кабмин принял постановление
Источник фото: itvua.tv
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Правительство постановлением от 22 ноября №1336 решило начать реализацию экспериментального проекта по созданию, внедрению и обеспечению функционирования Системы управления многоквартирными домами.

Эта система управления вместе с Реестром управления многоквартирными домами начнут функционировать не позднее чем через 3 месяца, то есть в конце февраля 2025 года.

Целью реализации экспериментального проекта является:

1) введение унифицированного и цифровизированного подхода к процессу принятия решений совладельцами многоквартирного дома при осуществлении управления многоквартирным домом;

2) создание Реестра управления многоквартирными домами для централизованного накопления и обработки информации об управлении многоквартирными домами, объединении совладельцев многоквартирных домов, управляющих многоквартирных домов, лиц, прошедших профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии «менеджер (управитель) жилого дома», и органы по сертификации персонала за профессией «менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)»;

3) расширение возможностей доступа совладельцам к информации о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме и участии совладельцев в принятии совместных решений по управлению многоквартирными домами.

Етапність створення та впровадження

Системи управління здійснюється у такі строки:

1) не пізніше ніж через три місяці після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1336 забезпечується можливість:

  • функціонування Реєстру;
  • створення та функціонування електронних кабінетів Системи управління: співвласника, правління об’єднання, органу місцевого самоврядування, Мінінфраструктури;
  • внесення до Реєстру відомостей про багатоквартирні будинки та об’єднання, створені та зареєстровані в установленому законодавством порядку;
  • створення (завантаження) до Системи управління документів, прийнятих об’єднанням у процесі здійснення управління багатоквартирним будинком;
  • внесення головами правління об’єднання (або уповноваженими ними особами) технічної документації на багатоквартирний будинок до Системи управління та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
  • створення функціональних можливостей електронних кабінетів Системи управління, що пов’язані з процесом прийняття рішень загальними зборами об’єднання;

2) не пізніше ніж через 6 місяців після набрання чинності постановою забезпечується можливість:

  • внесення до Реєстру відомостей про атестованих осіб та про управителів;
  • голосування співвласниками з використанням засобів Системи управління;

3) не пізніше ніж через рік після набрання чинності постановою забезпечується можливість:

  • створення та функціонування електронного кабінету Системи управління управителя;
  • створення (завантаження) до Системи управління документів, прийнятих у процесі надання управителем послуг з управління багатоквартирним будинком;
  • внесення управителями технічної документації на багатоквартирний будинок до Системи управління та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
  • внесення до Реєстру відомостей про органи сертифікації;
  • створення та функціонування електронних кабінетів Системи управління органу сертифікації;
  • створення та функціонування електронного кабінету Системи управління атестованої особи;
  • створення функціональних можливостей електронних кабінетів Системи управління, що пов’язані з процесом прийняття рішень зборами співвласників;
  • ведення електронного документообігу, пов’язаного з прийняттям рішень у процесі здійснення управління багатоквартирним будинком засобами Системи управління;
  • голосування з використанням засобів системи управління уповноваженими особами співвласників, яким засобами Системи управління надано доручення такими співвласниками;

4) не пізніше ніж через 1,5 роки після набрання чинності постановою забезпечується створення та функціонування електронного кабінету Системи управління ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Міністерству розвитку громад та територій доручено забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Системою управління багатоквартирними будинками та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва у частині даних, необхідних для реалізації експериментального проекту, а також забезпечити наповнення Реєстру управління багатоквартирними будинками Системи управління багатоквартирними будинками відомостями про:

  • атестованих осіб, які пройшли професійну атестацію за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» не пізніше ніж через 6 місяців після набрання чинності цією постановою;
  • органи із сертифікації персоналу за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» не пізніше ніж через рік після набрання чинності цією постановою.

Міністерству юстиції за запитом Міністерства розвитку громад та територій доручається забезпечити не пізніше ніж через 4 місяці, тобто, до кінця березня 2025 року, одноразове вивантаження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до Системи управління багатоквартирними будинками відомостей про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстровані в установленому законодавством порядку та щодо яких не внесено запис про державну реєстрацію припинення.

Також має бути забезпечена електронна інформаційна взаємодія між Системою управління багатоквартирними будинками та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у частині даних, необхідних для реалізації експериментального проекту, та Державним реєстром актів цивільного стану громадян у частині даних про державну реєстрацію смерті фізичних осіб.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано забезпечити надання посадовим особам органів місцевого самоврядування доступу до електронних кабінетів Системи управління багатоквартирними будинками і забезпечити наповнення Реєстру управління багатоквартирними будинками відповідно до порядків, затверджених цією постановою, відомостями про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків.

Автор: Наталя Мамченко

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