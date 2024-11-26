Стажировка граждан из числа молодежи, не состоящих на должностях госслужбы, в государственных органах — методические рекомендации НАГС

Рекомендации разработаны для оказания методической помощи руководителям государственной службы, руководителям структурных подразделений и службам управления персоналом по проведению стажировки молодежи.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по проведению стажировки граждан из числа молодежи, не состоящих в должностях государственной службы, в государственных органах. Соответствующий приказ от 25 ноября был обнародован на официальном сайте НАГС.

Методические рекомендации разработаны для оказания методической помощи руководителям государственной службы, руководителям структурных подразделений и службам управления персоналом по проведению стажировки молодежи.

«Признать утратившим силу приказ Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 28 января 2021 года № 17-21 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению стажировки граждан из числа молодежи, не состоящих на должностях государственной службы, в государственных органах», – говорится в приказе НАДС.

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