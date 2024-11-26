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Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах держслужби, в державних органах — методичні рекомендації НАДС

11:48, 26 листопада 2024
Рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги керівникам державної служби, керівникам структурних підрозділів та службам управління персоналом щодо проведення стажування молоді.
Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах держслужби, в державних органах — методичні рекомендації НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в державних органах. Відповідний наказ від 25 листопада оприлюднили на офіційному сайті НАДС.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги керівникам державної служби, керівникам структурних підрозділів та службам управління персоналом щодо проведення стажування молоді.

«Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 28 січня 2021 року № 17-21 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в державних органах», - йдеться у наказі НАДС.

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держслужбовці держслужба НАДС

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