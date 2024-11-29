В Киеве сообщено о подозрении инженеру, который незаконно бронировал более 450 работников

Бывшему инженеру госпредприятия сообщено о подозрении в изготовлении поддельных документов для незаконного бронирования более 450 работников.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следственные органы сообщили о подозрении бывшему ведущему инженеру государственного предприятия, который подозревается в изготовлении поддельных документов для незаконного бронирования более 450 работников. По данным следствия, подозреваемый, используя доступ к внутренней документации предприятия, с 2022 по 2024 год подделывал приказы Министерства экономики Украины о включении предприятий в перечень стратегически важных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

С помощью этих фальшивых приказов, содержащих сведения о частных предприятиях, работники которых желали получить отсрочку от призыва, предприятия обращались в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для получения бронирования. Однако эти предприятия не имели статуса стратегически важных, что делало бронирование работников незаконным.

В результате фальсификации приказов было безосновательно забронировано более 450 человек. Кроме того, в ходе расследования выявлены факты изготовления подозреваемым поддельных документов, дающих право военнообязанным выезжать за границу.

По результатам досудебного расследования, прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили подозреваемому о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). За эти преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.